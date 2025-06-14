Выросло число погибших из-за иранских ударов по Израилю

До четырех выросло число погибших.
Число жертв ракетных атак Ирана по Израилю увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает израильское издание «The Jerusalem Post».
«Ирано-израильские удары продолжаются второй день, четыре человека погибли», — написало «The Jerusalem Post». Они также сообщают о более 70 пострадавших, которые получили ранения различной степени тяжести. Прямую трансляцию конфликта на Ближнем Востоке ведет URA.RU.
Ранее сообщалось, что Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля, выпустив десятки снарядов в течение часа. Израильские системы ПВО перехватили часть ракет, военные проводят спасательные операции в местах падения, передает «Царьград».