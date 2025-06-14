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Выросло число погибших из-за иранских ударов по Израилю

Число жертв ракетных атак Ирана по Израилю увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает израильское издание «The Jerusalem Post».

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До четырех выросло число погибших.

Число жертв ракетных атак Ирана по Израилю увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает израильское издание «The Jerusalem Post».

«Ирано-израильские удары продолжаются второй день, четыре человека погибли», — написало «The Jerusalem Post». Они также сообщают о более 70 пострадавших, которые получили ранения различной степени тяжести. Прямую трансляцию конфликта на Ближнем Востоке ведет URA.RU.

Ранее сообщалось, что Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля, выпустив десятки снарядов в течение часа. Израильские системы ПВО перехватили часть ракет, военные проводят спасательные операции в местах падения, передает «Царьград».