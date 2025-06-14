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Телефонные мошенники выманили у пенсионера из Башкирии 4 млн рублей

Телефонные мошенники выманили у пенсионера из Башкирии 4 млн рублей.

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Источник: Башинформ

Как сообщили в МВД по республике, 71-летнему жителю Стерлитамакского района поступил звонок по телефону, якобы от сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ. Они рассказали о том, что некие лица получили несанкционированный доступ к его банковским счетам и убедили пожилого мужчину перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионер в течение нескольких дней перевел на разные банковские номера в общей сложности более 4 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. МВД призывает граждан быть бдительными и не доверять звонкам от незнакомых и подозрительных лиц.