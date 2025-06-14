Еще один мотоциклист погиб в ДТП в Свердловской области

37-летний мужчина насмерть разбился на мотоцикле на полевой дороге возле деревни Талица под Пышмой днем 13 июня. По данным свердловской Госавтоинспекции, водитель мотоцикла «Урал», двигаясь по грунтовой полевой дороге, не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием.