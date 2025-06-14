Один человек погиб и трое пострадали из-за выезда на встречку в Выксе

По имеющимся данным, 26-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Лада Приора», не справился с управлением на повороте. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем «Мерседес».
В результате столкновения водитель «Лады» скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Трое пассажиров, находившихся в отечественном автомобиле, получили травмы и были госпитализированы.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ранее сообщалось, что трое погибли после съезда в кювет в Городецком округе.