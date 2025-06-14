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Один человек погиб и трое пострадали из-за выезда на встречку в Выксе

Смертельное столкновение с участием двух автомобилей произошло на Навашинском шоссе в Выксе 13 июня. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

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Источник: УГИБДД по Нижегородской области

По имеющимся данным, 26-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Лада Приора», не справился с управлением на повороте. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем «Мерседес».

В результате столкновения водитель «Лады» скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Трое пассажиров, находившихся в отечественном автомобиле, получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ранее сообщалось, что трое погибли после съезда в кювет в Городецком округе.