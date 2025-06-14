Два человека погибли в лобовом ДТП с Opel и грузовиком в Витебской области. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно предварительным данным, 13 июня, в пятницу, примерно в 21.00 на 278 км автодороги «Кричев-Орша-Лепель» 25-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Opel, выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз DAF. За рулем фуры был 29-летний водитель. В МВД сообщили, что водитель и 23-летний пассажир легкого автомобиля погибли.
Лобовое ДТП случилось в Витебской области, два человека погибли. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
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