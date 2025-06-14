В Челябинске 17 домов остались без воды из-за коммунальной аварии

Об этом сообщает МУП «ПОВВ».
«Для выполнения восстановительных работ на водоводе вблизи улицы Комаровского временно ограничена подача воды по адресу: улица Комаровского, 1, 1-А, 2, 3, 4, 5, 5-А, 6, 6-А, 6-Б, 7, 7-А, 8, 9, 9-А, 11, 11-А», — говорится в объявлении.
Временно переведен в бесплатный режим водомат, расположенный по адресу: улица Черкасская, 4.
Также сообщается, что поврежден участок водовода в районе улицы Двинская, специалисты приступили к проведению ремонтных работ.
В зоне ограничения ресурса дома 21 и 23 по улице Двинская, дома 78 и 78-А по улице Братьев Кашириных. Бочка с водой будет находиться во дворе дома 23 по улице Двинская.