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Казахстан выбрал компанию из России для строительства АЭС

Госкорпорация «Росатом» назначена руководителем международного консорциума по строительству первой атомной электростанции в Казахстане. Об этом сообщило Агентство республики по атомной энергетике. Решение принято в рамках реализации стратегических планов по развитию энергетической инфраструктуры страны.

Как создавалась новая Россия

Росатом стал лидером международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане.

Госкорпорация «Росатом» назначена руководителем международного консорциума по строительству первой атомной электростанции в Казахстане. Об этом сообщило Агентство республики по атомной энергетике. Решение принято в рамках реализации стратегических планов по развитию энергетической инфраструктуры страны.

«Таким образом, компания “Росатом” определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане», — сообщило Агентство республики по атомной энергетике у себя на сайте.

На данный момент, по инициативе «Росатома», ведется рассмотрение возможности использования государственного экспортного финансирования за счет средств Российской Федерации. Сообщается, что агентство намерено и далее взаимодействовать с зарубежными партнерами с целью создания действенного международного консорциума для реализации проекта строительства первой атомной электростанции в стране.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что стране необходимо строительство атомной электростанции. Глава государства также не исключил возможность возведения в будущем второй и третьей АЭС на территории Казахстана.