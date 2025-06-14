Казахстан выбрал компанию из России для строительства АЭС

На данный момент, по инициативе «Росатома», ведется рассмотрение возможности использования государственного экспортного финансирования за счет средств Российской Федерации. Сообщается, что агентство намерено и далее взаимодействовать с зарубежными партнерами с целью создания действенного международного консорциума для реализации проекта строительства первой атомной электростанции в стране.