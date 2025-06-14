Казахстан выбрал компанию из России для строительства АЭС

Росатом стал лидером международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане.
Госкорпорация «Росатом» назначена руководителем международного консорциума по строительству первой атомной электростанции в Казахстане. Об этом сообщило Агентство республики по атомной энергетике. Решение принято в рамках реализации стратегических планов по развитию энергетической инфраструктуры страны.
«Таким образом, компания “Росатом” определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане», — сообщило Агентство республики по атомной энергетике у себя на сайте.
На данный момент, по инициативе «Росатома», ведется рассмотрение возможности использования государственного экспортного финансирования за счет средств Российской Федерации. Сообщается, что агентство намерено и далее взаимодействовать с зарубежными партнерами с целью создания действенного международного консорциума для реализации проекта строительства первой атомной электростанции в стране.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что стране необходимо строительство атомной электростанции. Глава государства также не исключил возможность возведения в будущем второй и третьей АЭС на территории Казахстана.