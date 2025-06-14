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В Петербурге сотрудник нацгвардии убил человека в караоке-баре

Словесный конфликт, а в последствии и мордобой начались из-за спора о том, кто первый закажет песню.

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Источник: РИА "Новости"

В Петербурге военнослужащий нацгвардии повздорил в караоке-баре и убил человека в ходе драки.

Инцидент произошел ночью 13 июня. В Караоке-баре на проспекте Ветеранов находились двое мужчин. К моменту начала событий они уже были изрядно пьяны.

В какой-то момент между ними разгорелся спор о том, кто первым будет заказывать и петь песню. По началу конфликт был словесным, однако вскоре перерос в мордобой, сообщает «Фонтанка».

В ходе драки военнослужащий нацгвардии ударил своего оппонента. Последний упал, сильно ударился головой и скончался. Смерть зафиксировали врачи, прибывшие позже на место происшествия.

Вместе с медиками в бар прибыли сотрудники полиции, которые задержали дебошира и передали в руки военной комендатуры. По факту произошедшего Росгвардия организовала проверку.

Ранее гражданка Таджикистана нанесла увечья сотруднику полиции. Правоохранитель остановил машину женщины и попросил ее отвезти автомобиль в отделение. Однако иностранка с таким требованием оказалась не согласна, с силой закрыла дверь и прищемила руку полицейскому. У последнего диагностирован перелом.