В Петербурге сотрудник нацгвардии убил человека в караоке-баре

В Петербурге военнослужащий нацгвардии повздорил в караоке-баре и убил человека в ходе драки.
Инцидент произошел ночью 13 июня. В Караоке-баре на проспекте Ветеранов находились двое мужчин. К моменту начала событий они уже были изрядно пьяны.
В какой-то момент между ними разгорелся спор о том, кто первым будет заказывать и петь песню. По началу конфликт был словесным, однако вскоре перерос в мордобой, сообщает «Фонтанка».
В ходе драки военнослужащий нацгвардии ударил своего оппонента. Последний упал, сильно ударился головой и скончался. Смерть зафиксировали врачи, прибывшие позже на место происшествия.
Вместе с медиками в бар прибыли сотрудники полиции, которые задержали дебошира и передали в руки военной комендатуры. По факту произошедшего Росгвардия организовала проверку.
Ранее гражданка Таджикистана нанесла увечья сотруднику полиции. Правоохранитель остановил машину женщины и попросил ее отвезти автомобиль в отделение. Однако иностранка с таким требованием оказалась не согласна, с силой закрыла дверь и прищемила руку полицейскому. У последнего диагностирован перелом.