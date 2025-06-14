Пленный наемник «Азова»* рассказал об обмане Киева

«Было принято решение (при массовой сдаче в плен), что меня подадут (в списки военнопленных) как гражданина Украины», — передает его слова ТАСС. Он пояснил, что это было связано с существующей договоренностью, согласно которой лица, не являющиеся гражданами Украины, не подлежали обмену и должны были передаваться российским вооруженным силам.