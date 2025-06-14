Пленный наемник «Азова»* рассказал об обмане Киева

Наемников обеспечивали поддельными документами.
Украина выдавала наемникам поддельные украинские документы, чтобы включить их в списки обмена. Об этом рассказал боец батальона «Азов»* (запрещенная в РФ организация).
«Было принято решение (при массовой сдаче в плен), что меня подадут (в списки военнопленных) как гражданина Украины», — передает его слова ТАСС. Он пояснил, что это было связано с существующей договоренностью, согласно которой лица, не являющиеся гражданами Украины, не подлежали обмену и должны были передаваться российским вооруженным силам.
Также он сообщил, что ему выдали водительское удостоверение украинского образца для подтверждения легенды. Российские правоохранительные органы быстро установили его личность с помощью дактилоскопии.
39-летний осужденный был приговорен к 17 годам колонии за госизмену и участие в террористической организации. В ноябре 2024 года его перевели в колонию в Хакасии, где он отбывает наказание за передачу гостайны украинской стороне.
Азов* (признана террористической организацией и запрещена в РФ).