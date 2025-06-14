Уехавшая в Таиланд россиянка открыла в квартире подпольную «больницу» и попала с тюрьму

В ведомстве не уточнили характер инъекций, которые она делала, но сообщила об изъятии 47 физических улик. Ей вменяют ряд правонарушений, среди которых: медицинская практика без лицензии, продажа рецептурных препаратов без соответствующего разрешения, их производство/продажа/импорт без лицензии, а также осуществление трудовой деятельности без законных оснований.