Уехавшая в Таиланд россиянка открыла в квартире подпольную «больницу» и попала с тюрьму

О задержании Виктории (так зовут подозреваемую) стало известно 13 июня — об этом сообщили в пресс-службе туристической полиции Пхукета. Арестовали россиянку 12 июня по итогам «контрольной закупки»: подставной клиент, связавшись с ней через мессенджер WhatsApp, встретился и передал 6 000 бат (примерно ₽14 500) за оказанные услуги. Женщина была немедленно взята под стражу после получения оплаты.
В ведомстве не уточнили характер инъекций, которые она делала, но сообщила об изъятии 47 физических улик. Ей вменяют ряд правонарушений, среди которых: медицинская практика без лицензии, продажа рецептурных препаратов без соответствующего разрешения, их производство/продажа/импорт без лицензии, а также осуществление трудовой деятельности без законных оснований.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана студентка колледжа, которую обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Приехав в Северную столицу из Иркутской области 9 июня, девушка за короткий срок успела выманить у горожан крупные суммы: 1 миллион, 1,5 миллиона, 5 миллионов и 1,8 миллиона рублей.