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В Туве спасли трех человек, унесенных течением на надувном матрасе

Спасатели посоветовали отдыхающим не использовать надувные матрасы на открытых водоемах.

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Источник: Аргументы и факты

В Туве троим молодым людям, решившим поплавать на озере на надувном матрасе, потребовалась помощь после того, как их унесло течением на середину водоема, сообщает Telegram-канал регионального управления МЧС.

По информации ведомства, инцидент произошел на озере Торе-Холь.

«На место незамедлительно были направлены оперативная группа пожарно-спасательной части, инспектор ГИМС, а также выехали сотрудники администрации Эрзинского района», — говорится в публикации.

Сообщается, что молодые люди были спасены до приезда спасателей хозяином местной базы отдыха, который на лодке привез дрейфовавших на матрасе на берег.

В связи с произошедшим спасатели посоветовали отдыхающим не использовать надувные матрасы на открытых водоемах.

Ранее стало известно о гибели в Тверской женщины во время занятия сапсерфингом на реке Волге.