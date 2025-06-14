В Туве спасли трех человек, унесенных течением на надувном матрасе

В Туве троим молодым людям, решившим поплавать на озере на надувном матрасе, потребовалась помощь после того, как их унесло течением на середину водоема, сообщает Telegram-канал регионального управления МЧС.
По информации ведомства, инцидент произошел на озере Торе-Холь.
«На место незамедлительно были направлены оперативная группа пожарно-спасательной части, инспектор ГИМС, а также выехали сотрудники администрации Эрзинского района», — говорится в публикации.
Сообщается, что молодые люди были спасены до приезда спасателей хозяином местной базы отдыха, который на лодке привез дрейфовавших на матрасе на берег.
В связи с произошедшим спасатели посоветовали отдыхающим не использовать надувные матрасы на открытых водоемах.
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