В Перми четверо подростков отравились угарным газом, двое скончались до прибытия скорой

14 июня в квартире по улице Охотников в Кировском районе найдены четверо подростков без сознания. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть двух несовершеннолетних 2007 и 2010 года рождения. Двое подростков 2011 года рождения госпитализированы, сообщают в следственном управлении СКР по Пермскому краю.