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В Перми четверо подростков отравились угарным газом, двое скончались до прибытия скорой

14 июня в квартире по улице Охотников в Кировском районе найдены четверо подростков без сознания.

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14 июня в квартире по улице Охотников в Кировском районе найдены четверо подростков без сознания. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть двух несовершеннолетних 2007 и 2010 года рождения. Двое подростков 2011 года рождения госпитализированы, сообщают в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело возбуждено по признакам ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Предварительно причиной происшедшего названо отравление угарным газом. Следственные действия продолжаются.