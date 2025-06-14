За последнюю неделю мошенники украли у красноярцев 24 млн рублей

Так, у 80-летней пенсионерки из Красноярска мошенники похитили 3,2 миллиона рублей. Как рассказала женщина, ей позвонил некий сотрудник Центрального банка. Действовал он по отработанной схеме, сообщив, что кто-то пытается обналичить ее сбережения. Чтобы этого не случилось, деньги нужно перевести на якобы «безопасный счет». Второй звонок последовал от «представителя Росфинмониторинга». Под предлогом того, что кто-то хочет оформить на себя ее квартиру, пожилую женщину заставили снять все свои деньги с депозитов и счетов, а потом еще и занять у знакомых. В итоге пенсионерка осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.