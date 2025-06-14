За последнюю неделю мошенники украли у красноярцев 24 млн рублей

Как рассказали в ведомстве, атаку на сбережения людей аферисты вели по всем направлениям.
— В четырех случаях граждане стали жертвами фейковых криптобирж. 57 человек оказались под влиянием лжесотрудников спецслужб и организаций, спасавших «благополучие». Еще 15 жителей края стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины. Два пользователя соцсетей доверились сообщениям от аккаунтов друзей и знакомых, просивших одолжить деньги. В 38 случаях пострадавших обманули в интернете, — прокомментировали в надзорном органе.
Так, у 80-летней пенсионерки из Красноярска мошенники похитили 3,2 миллиона рублей. Как рассказала женщина, ей позвонил некий сотрудник Центрального банка. Действовал он по отработанной схеме, сообщив, что кто-то пытается обналичить ее сбережения. Чтобы этого не случилось, деньги нужно перевести на якобы «безопасный счет». Второй звонок последовал от «представителя Росфинмониторинга». Под предлогом того, что кто-то хочет оформить на себя ее квартиру, пожилую женщину заставили снять все свои деньги с депозитов и счетов, а потом еще и занять у знакомых. В итоге пенсионерка осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ст. 159 УК РФ — мошенничество.