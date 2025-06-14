В Минусинске водитель использовал поддельные водительские права

Об этом рассказали в полиции.
В Минусинске сотрудники полиции остановили автомобиль Honda без номерных знаков для проверки документов. 47-летний водитель предъявил удостоверение, зарегистрированное на имя другого человека.
Как сообщили в полиции Красноярского края, выяснилось, что мужчина никогда не обучался в автошколе и приобрёл поддельные права в интернете за 60 тысяч рублей. В документах были указаны категории «B», «B1», «C», «C1» и «M».
Экспертиза установила, что удостоверение было распечатано на лазерном принтере. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов», ему назначен штраф в размере 8 тысяч рублей.
Ранее рассказывали, что в Красноярске водитель иномарки погиб, врезавшись в стоящую фуру.