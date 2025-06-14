Красноярская семья может столкнуться с тюремным сроком за кражу с чужой карты

Семья из Красноярска может оказаться за решёткой за кражу средств с чужой банковской карты. Об этом сообщили в краевой полиции.
В мае жительница Советского района обратилась в дежурную часть с заявлением о пропаже 2,7 тысяч рублей со своего счёта. Женщина рассказала, что попросила соседку приобрести для неё лекарства, а позже та призналась, что потеряла карту.
В ходе расследования полицейские установили личности подозреваемых. Выяснилось, что 54-летняя женщина нашла карту в аптеке и вместе с 58-летним супругом использовала её для покупок на заправке, в магазине и в продуктовом магазине.
Следователи завершили расследование уголовного дела по факту кражи. Согласно санкциям статьи, злоумышленникам может грозить до шести лет лишения свободы. Ущерб был полностью возмещён потерпевшей.
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