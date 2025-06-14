На Кубани пьяные подростки бегали по городу без одежды

Двое нарушителей в возрасте 18 и 24 лет оказались жителями Ростовской области. Еще один — 21-летний местный житель. На нарушителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, а также ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.