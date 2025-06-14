Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани пьяные подростки бегали по городу без одежды

В Кропоткине задержали группу молодых людей, которые бегали по улице обнаженными и вели себя вызывающе, сообщили в УМВД по Краснодарскому краю.

Как создавалась новая Россия

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. В Кропоткине задержали группу молодых людей, которые бегали по улице обнаженными и вели себя вызывающе, сообщили в УМВД по Краснодарскому краю.

О компании накануне вечером в полицию сообщил очевидец.

«Пьяная молодежь устроила голое шоу в Кропоткине. На место оперативно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции и задержал семерых нарушителей правопорядка, среди которых трое оказались несовершеннолетними в возрасте 17 и 16 лет», — сказано в сообщении.

Двое нарушителей в возрасте 18 и 24 лет оказались жителями Ростовской области. Еще один — 21-летний местный житель. На нарушителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, а также ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

«Один из несовершеннолетних, бегавший без одежды, по результатам освидетельствования находился в алкогольном опьянении. В отношении него составлены материалы 20.1 и 20.21. В отношении второго парня — 20.20 КоАП», — уточнили в полиции.