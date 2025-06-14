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Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274

БАНГКОК, 14 июн — РИА Новости. Число жертв крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии увеличилось до 274, сообщил NDTV.

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Источник: Reuters

«Количество погибших в катастрофе самолета Air India в Ахмедабаде выросло до 274 человек», — передает телеканал со ссылкой на местные власти.

Подробности:

в самолете погиб 241 человек;на месте крушения — еще 33;среди них — десять студентов, находившихся в общежитии медколледжа, на него упал Boeing;еще несколько человек погибли на улице в момент падения лайнера.

Крушение Boeing 787 в Индии.

В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Судно авиакомпании Air India выполняло рейс AI171 в Лондон. На борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди них 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады. Единственный выживший находится на лечении в больнице.

Самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета, он упал на жилой район. Первый полет Boeing 787 был в 2013-м, вскоре его передали Air India.Крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа. Президент Владимир Путин выразил соболезнования Нью-Дели.