Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274

Самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета, он упал на жилой район. Первый полет Boeing 787 был в 2013-м, вскоре его передали Air India.Крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа. Президент Владимир Путин выразил соболезнования Нью-Дели.