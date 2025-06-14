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Мальчик попал в реанимацию, отравившись крысиным ядом в Петербурге

Борьба с грызунами в Красносельском районе Петербурга обернулась госпитализацией для ребёнка из Купчино. Мальчик, недавно отметивший второй день рождения, попробовал яд.

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Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Жительница Фрунзенского района привезла сына к медикам накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 14 июня. Семья проводила длинные выходные в садоводстве в Горелово, где ребёнок и нашёл у дома крысиный яд. По словам матери, когда взрослые хватились, во рту у мальчика оказалась половина брикета с отравой. Родители не заметили видимых признаков ухудшения самочувствия, но с обращением в больницу тянуть не стали.

Врачи сочли состояние пациента тяжёлым. Его поместили в реанимацию детской больницы имени Филатова.