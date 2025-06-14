Мальчик попал в реанимацию, отравившись крысиным ядом в Петербурге

Жительница Фрунзенского района привезла сына к медикам накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 14 июня. Семья проводила длинные выходные в садоводстве в Горелово, где ребёнок и нашёл у дома крысиный яд. По словам матери, когда взрослые хватились, во рту у мальчика оказалась половина брикета с отравой. Родители не заметили видимых признаков ухудшения самочувствия, но с обращением в больницу тянуть не стали.