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В Самарской области ночью 14 июня сгорело кафе «Очаг»

14 июня 2025 года, в 00:15, диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 34 поступил сигнал о возгорании в посёлке Алексеевка городского округа Кинель, на улице Гагарина — в одном из местных кафе.

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14 июня 2025 года, в 00:15, диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 34 поступил сигнал о возгорании в посёлке Алексеевка городского округа Кинель, на улице Гагарина — в одном из местных кафе.

На место происшествия незамедлительно были направлены несколько пожарных расчётов.

По прибытии к месту вызова было установлено, что огонь охватил значительную площадь — около 400 квадратных метров.

Был объявлен ранг пожара «1 БИС», что свидетельствует о сложной обстановке и необходимости привлечения усиленных расчетов.

В итоге для борьбы с огнём было задействовано 7 стволов типа «Б», создано 7 звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС).

Спасатели вели активные действия по локализации и последующей ликвидации горения.

Локализация пожара была объявлена уже в 01:27, а открытое горение полностью ликвидировано к 02:14 следующего дня.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

В ликвидации чрезвычайного происшествия приняли участие 24 человека личного состава и 6 единиц техники экстренных служб.

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