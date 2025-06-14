В Самарской области ночью 14 июня сгорело кафе «Очаг»

14 июня 2025 года, в 00:15, диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 34 поступил сигнал о возгорании в посёлке Алексеевка городского округа Кинель, на улице Гагарина — в одном из местных кафе.
На место происшествия незамедлительно были направлены несколько пожарных расчётов.
По прибытии к месту вызова было установлено, что огонь охватил значительную площадь — около 400 квадратных метров.
Был объявлен ранг пожара «1 БИС», что свидетельствует о сложной обстановке и необходимости привлечения усиленных расчетов.
В итоге для борьбы с огнём было задействовано 7 стволов типа «Б», создано 7 звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС).
Спасатели вели активные действия по локализации и последующей ликвидации горения.
Локализация пожара была объявлена уже в 01:27, а открытое горение полностью ликвидировано к 02:14 следующего дня.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.
В ликвидации чрезвычайного происшествия приняли участие 24 человека личного состава и 6 единиц техники экстренных служб.
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