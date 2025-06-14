В Братске задержали мужчину, напавшего на покупателя в магазине

Мужчине предъявлено официальное обвинение по статье о покушении на убийство. Суд, учитывая позицию прокуратуры, принял решение заключить обвиняемого под стражу на два месяца. Надзорное ведомство не только поддержало ходатайство о заключении под стражу, но и продолжает тщательно проверять все процессуальные решения следствия.