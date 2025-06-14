В Братске задержали мужчину, напавшего на покупателя в магазине

В Братске поймали 29-летнего жителя, подозреваемого в покушении на убийство. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, жестокая драка произошла 12 июня в магазине микрорайона Энергетик, где мужчина сильно избил случайного посетителя, нанеся ему множественные удары по голове.
— Мужчина был задержан сотрудниками полиции. Следователями СКР фигурант допрошен, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. В жилище обвиняемого проведен обыск, — сообщили правоохранители.
Мужчине предъявлено официальное обвинение по статье о покушении на убийство. Суд, учитывая позицию прокуратуры, принял решение заключить обвиняемого под стражу на два месяца. Надзорное ведомство не только поддержало ходатайство о заключении под стражу, но и продолжает тщательно проверять все процессуальные решения следствия.