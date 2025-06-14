Нижегородцы пожаловались на неприятный запах в городе в ночь на 14 июня

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на неприятный запах тумана в ночь с 13 на 14 июня. Об этом они рассказали в соцсетях.
После дождей 13 июня, как считают нижегородцы, город накрыл «вонючий туман». На вонь пожаловались жители Нижегородского, Советского, Сормовского, Приокского, Канавинского и Ленинского районов, а также Анкудиновского парка, Верхних Печер и Кузнечихи.
Неприятный запах достиг также и Бора. Нижегородцы выдвинули свои предположения о происхождении вони.
«Может что-то жгут? Какая-то помесь канализации и жженых костей», — говорят в соцсетях.