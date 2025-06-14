Утренняя сирена 14 июня испугала жителей Воронежа

В субботу, 14 июня, примерно в 9.30 жители Центрального района Воронежа услышали резкий звук сирены. Она звучала недалеко от Курского вокзала. При этом в правительстве региона сообщили, что никакие оперативные службы сирены не включали.
В Воронежской области продолжает действовать режим опасности БПЛА. Его объявили еще в 21.12 в пятницу, 13 июня. Таким образом, он действует уже 13,5 часов.
Напомним, в небе над Воронежской областью в ночь на 14 июня сбили 30 украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений не было.