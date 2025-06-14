Житель Тольятти взял кредит на мертвеца

В Тольятти уголовное дело завели на 39-летнего местного жителя. Мужчина взял в кредит больше 800 тысяч рублей. Только заем тольяттинец оформил не на себя, а на приятеля, который умер больше 10 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.