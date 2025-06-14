Так начиналась пятница, 13-е в Самаре: утром с 25-го этажа высотки выпал мужчина

Ранним утром пятницы, 13 июня, в Самаре произошла трагедия: в одном из жилых комплексов, расположенном на 18 километре Московского шоссе, погиб человек.
По информации, полученной от очевидцев, инцидент произошел около 4 часов утра. Об этом сообщает 63.ру.
По предварительным данным, молодой человек упал с общего балкона 25-го этажа.
Соседи, проживающие в этом доме, утверждают, что они не знали погибшего, и он, вероятно, не был местным жителем.
Жуткие кадры произошедшего были зафиксированы камерой домофона, что позволило получить некоторые детали о случившемся.
Однако на момент публикации новости официальные комментарии от правоохранительных органов отсутствовали.
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