Пять человек погибли в ДТП за минувшие сутки в Самарской области

Всего, как сообщило в субботу ГУ МВД по Самарской области, за минувшие сутки на территории Самарской области зарегистрировано шесть ДТП, в которых пострадало пять человек, еще пятеро погибли, Всего за сутки сотрудниками ГАИ было выявлено 388 нарушений ПДД РФ, в том числе 47 — по светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» и 27 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.