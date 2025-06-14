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В Чусовском районе грузовые вагоны сошли с рельсов

На станции Чусовская зафиксирован сход двух вагонов грузового поезда.

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Источник: Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД), инцидент произошел днем 13 июня. Пострадавших нет. «Угрозы экологии нет, на месте схода работала восстановительная техника», — подчеркнули в компании.

В результате произошедшего было приостановлено движение нескольких направлений. В частности, речь идет о пригородных поездах Чусовская — Оверята, Чусовская — Пермь-2 — Чусовская, Рассоленко — Чусовская. Поезд по маршруту Чусовская — Кын был отменен. Вечером того же дня движение поездов через станцию Шибаново было полностью восстановлено.