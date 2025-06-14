В Чусовском районе грузовые вагоны сошли с рельсов

В результате произошедшего было приостановлено движение нескольких направлений. В частности, речь идет о пригородных поездах Чусовская — Оверята, Чусовская — Пермь-2 — Чусовская, Рассоленко — Чусовская. Поезд по маршруту Чусовская — Кын был отменен. Вечером того же дня движение поездов через станцию Шибаново было полностью восстановлено.