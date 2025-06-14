В Красноярске в ДТП с автобусом пострадали два человека

Днем 14 июня в центре Красноярска на Ленина произошла серьезная авария. Подробностями произошедшего поделились в Госавтоинспекции региона.
Предварительно, 35-летний водитель автомобиля «Джак» с «шашечками» такси ехал по Вейнбаума со стороны проспекта Мира. Он «проскочил» на красный сигнал светофора и столкнулся с городским автобусом маршрута № 5. На месте аварии работают сотрудники полка ДПС.
Известно, что водитель легковушки получил травму. Вызванная на место происшествия бригада «скорой» осмотрела его и оказала помощь. Госпитализация не потребовалась. Также обратилась к медикам пассажирка автобуса, пострадавшая при падении в момент ДТП. Женщину доставили в больницу для более тщательного обследования.