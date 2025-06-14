В Красноярске в ДТП с автобусом пострадали два человека

Известно, что водитель легковушки получил травму. Вызванная на место происшествия бригада «скорой» осмотрела его и оказала помощь. Госпитализация не потребовалась. Также обратилась к медикам пассажирка автобуса, пострадавшая при падении в момент ДТП. Женщину доставили в больницу для более тщательного обследования.