На Витебщине легковушка влетела в грузовик — 2 человека погибло

По предварительной информации, 25-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Молодой человек и его 23-летний пассажир скончались на месте.
По информации МВД, авария произошла около 21:00 на 278-ом километре автодороги «Кричев — Орша — Лепель». За рулём автомобиля Opel находился 25-летний водитель, который выехал на полосу встречного движения. Это привело к наезду грузовика DAF под управлением 29-летнего мужчины.
«Водитель и 23-летний пассажир легкового авто погибли. На месте ДТП работают инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа», — сообщили в МВД и призвали всех белорусов быть осторожными и внимательными на дороге, а также учитывать погодные условия.