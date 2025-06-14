На Витебщине легковушка влетела в грузовик — 2 человека погибло

«Водитель и 23-летний пассажир легкового авто погибли. На месте ДТП работают инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа», — сообщили в МВД и призвали всех белорусов быть осторожными и внимательными на дороге, а также учитывать погодные условия.