В Зеленоградске покупательница отвлекла флориста и украла деньги

В полицию Зеленоградска обратилась продавец цветов. Она сообщила, что из кассы магазина украдено семь тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что деньги присвоила ранее судимая местная жительница.
— Женщина под видом покупки букета отвлекла продавщицу, которая ушла в подсобку, чтобы достать для нее нужные цветы. В этот момент злоумышленница похитила всю прибыль из кассы и убежала. Подозреваемая пояснила, что похищенные деньги она потратила на личные нужды, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
Похитительница денег может лишиться свободы на два года.