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В Зеленоградске покупательница отвлекла флориста и украла деньги

Злоумышленница уже задержана полицейскими.

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Источник: Аргументы и факты

В полицию Зеленоградска обратилась продавец цветов. Она сообщила, что из кассы магазина украдено семь тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что деньги присвоила ранее судимая местная жительница.

— Женщина под видом покупки букета отвлекла продавщицу, которая ушла в подсобку, чтобы достать для нее нужные цветы. В этот момент злоумышленница похитила всю прибыль из кассы и убежала. Подозреваемая пояснила, что похищенные деньги она потратила на личные нужды, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Похитительница денег может лишиться свободы на два года.