В Зеленоградске покупательница отвлекла флориста и украла деньги

— Женщина под видом покупки букета отвлекла продавщицу, которая ушла в подсобку, чтобы достать для нее нужные цветы. В этот момент злоумышленница похитила всю прибыль из кассы и убежала. Подозреваемая пояснила, что похищенные деньги она потратила на личные нужды, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.