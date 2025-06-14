В Самаре завели уголовное дело за невыплату рабочему зарплаты в 46 тыс. рублей

Компания «Паллеттранс», расположенная в Самаре, понесла ответственность за несоблюдение норм трудового права.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что фирма задерживала выплату зарплаты вспомогательному сотруднику на протяжении нескольких месяцев. Задолженность по зарплате достигла почти 46 тыс. руб.
По результатам проверки сотрудники прокуратуры потребовали устранить нарушения и возбудили административное производство против директора компании, который впоследствии получил административный штраф.
Кроме того, материалы расследования легли в основу уголовного дела по факту неполной выплаты заработка сотрудникам.
Под воздействием мер прокуратуры долг работника был полностью погашён, проинформировали представители региональной прокуратуры.
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