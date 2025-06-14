КАМАЗ снес газовую трубу и перевернулся на крышу: подробности смертельного ДТП в Алматы

Инцидент произошел в микрорайоне Тау-Самал. КАМАЗ спускался по дороге между дачными домами с крутого подъема. По предварительной версии, автомобиль потащило и водитель не справился с управлением.
В итоге сначала машина снесла заборы, опору газовой трубы, а также электрический столб. Затем КАМАЗ завалился на бок, а потом перевернулся на крышу. Водитель погиб на месте, по словам очевидцев, ему было чуть больше пятидесяти лет.
На месте происшествия сейчас работают коммунальные службы, которые устраняют повреждения.
Также известно, что КАМАЗ полностью перекрыл дорогу. Идет работа по эвакуации транспортного средства. Это осложняется тем, что дорога в месте ДТП очень узкая.
13 июня 2025 года фура в Алматы чудом не влетела в остановку с людьми. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Восточной объездной автомобильной дороге.