В Красноярске спасатели вытащили трех школьниц, заблудившихся в заливе Енисея

Девочки, прогуливаясь по берегу, забрели в заводь с густыми зарослями, где потеряли ориентацию. Обратный путь был преграждён кустами, а со всех сторон их окружала вода. В результате обувь девочек промокла, и они не смогли самостоятельно выбраться.