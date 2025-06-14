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В Красноярске спасатели вытащили трех школьниц, заблудившихся в заливе Енисея

В Красноярске сотрудники поисково-спасательного отряда успешно эвакуировали троих 12-летних школьниц, оказавшихся в затруднительном положении в заливе реки Енисей.

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В Красноярске сотрудники поисково-спасательного отряда успешно эвакуировали троих 12-летних школьниц, оказавшихся в затруднительном положении в заливе реки Енисей.

Девочки, прогуливаясь по берегу, забрели в заводь с густыми зарослями, где потеряли ориентацию. Обратный путь был преграждён кустами, а со всех сторон их окружала вода. В результате обувь девочек промокла, и они не смогли самостоятельно выбраться.

К счастью, школьницы не растерялись и вызвали службу спасения. Оперативные действия спасателей позволили быстро определить местоположение девочек, после чего они отправились на катере к месту происшествия.

Спасательная операция завершилась успешно: всех троих девочек эвакуировали и доставили в безопасное место. После инцидента с ними провели профилактическую беседу о правилах поведения на природе.

Ранее рассказывали, что пошли за черемшой и застряли в лесу на пять дней: семейную пару из Красноярска вернули домой.