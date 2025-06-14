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Мужчина с бензопилой напал на прохожего в Дзержинске

На него пока составили протокол за мелкое хулиганство.

Как создавалась новая Россия
Источник: ГУ МВД России по Нижегородской области

Дзержинским полицейским удалось задержать мужчину, который напал с бензопилой на прохожего. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

36-летний мужчина напал на прохожего на улице Черняховского. Пострадавший получил рваные раны кисти. Сотрудники ППС оперативно среагировали на нападение — подозреваемого быстро задержали и отвезли в отдел полиции. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за имущественные преступления.

Сейчас на злоумышленника составили протокол о мелком хулиганстве. После определения степени тяжести травм правоохранители оценят действия нападавшего.