Мужчина с бензопилой напал на прохожего в Дзержинске

Дзержинским полицейским удалось задержать мужчину, который напал с бензопилой на прохожего. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.
36-летний мужчина напал на прохожего на улице Черняховского. Пострадавший получил рваные раны кисти. Сотрудники ППС оперативно среагировали на нападение — подозреваемого быстро задержали и отвезли в отдел полиции. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за имущественные преступления.
Сейчас на злоумышленника составили протокол о мелком хулиганстве. После определения степени тяжести травм правоохранители оценят действия нападавшего.