Мужчина с бензопилой напал на прохожего в Дзержинске

36-летний мужчина напал на прохожего на улице Черняховского. Пострадавший получил рваные раны кисти. Сотрудники ППС оперативно среагировали на нападение — подозреваемого быстро задержали и отвезли в отдел полиции. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за имущественные преступления.