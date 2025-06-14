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В Башкирии тушат лесной пожар в Дуванском районе республики

В Башкирии с начала года зарегистрирован 11-й лесной пожар.

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Источник: Комсомольская правда

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, за минувшие сутки на территории республики возник один лесной пожар. В Дуванском районе загорелся лес, на утро 14 июня 2025 года сотрудники экстренных служб и Минлесхоза республики занимались его тушением.

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, случаев возгорания сухой травы не зафиксировано. Всего с начала 2025 года в регионе произошло 11 лесных пожаров на площади более 26 гектаров и 280 случаев возгорания сухой травы на площади более 1200 гектаров.

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