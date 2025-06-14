В Башкирии тушат лесной пожар в Дуванском районе республики

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, случаев возгорания сухой травы не зафиксировано. Всего с начала 2025 года в регионе произошло 11 лесных пожаров на площади более 26 гектаров и 280 случаев возгорания сухой травы на площади более 1200 гектаров.