Молдавские туристы застряли в Египте почти на сутки: Ночь в аэропорту в холоде, без воды и еды, никто ничего не объясняет

Уже 10 часов без еды и воды — десятки жителей Гагаузии и Молдовы не могут вылететь из Египта в Кишинев.
Рейс задержали на неопределенное время, люди провели ночь на 14 июня в аэропорту Эль Аламейн.
Воду купить негде, работников аэропорта, таможни или других служб нет, спросить не у кого.
«Мы без еды и воды. Говорят, что песчаная буря, но все чисто, самолеты летают».
Как рассказали пассажиры, ночь была ужасной — было очень холодно, все замерзли. Днем — опять жара.
Аэропорт маленький, пустой.
Самолет компании Sky Up сначала сел в Каире, и только позже прилетел в Эль Аламейн.
Никто не объясняет, что происходит.
Сейчас людей везут в отель, который в часе езды от аэропорта.
Говорят, что вылет запланирован на 9 часов вечера, сообщает Телеграм-канал GRT.MD.