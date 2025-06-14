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Молдавские туристы застряли в Египте почти на сутки: Ночь в аэропорту в холоде, без воды и еды, никто ничего не объясняет

Обещают, что самолет, вылетит в Кишинев около девяти вечера сегодня, 14 июня 2025 [видео]

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Источник: Комсомольская правда

Уже 10 часов без еды и воды — десятки жителей Гагаузии и Молдовы не могут вылететь из Египта в Кишинев.

Рейс задержали на неопределенное время, люди провели ночь на 14 июня в аэропорту Эль Аламейн.

Воду купить негде, работников аэропорта, таможни или других служб нет, спросить не у кого.

«Мы без еды и воды. Говорят, что песчаная буря, но все чисто, самолеты летают».

Как рассказали пассажиры, ночь была ужасной — было очень холодно, все замерзли. Днем — опять жара.

Аэропорт маленький, пустой.

Самолет компании Sky Up сначала сел в Каире, и только позже прилетел в Эль Аламейн.

Никто не объясняет, что происходит.

Сейчас людей везут в отель, который в часе езды от аэропорта.

Говорят, что вылет запланирован на 9 часов вечера, сообщает Телеграм-канал GRT.MD.