Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Архангельске

Не менее жуткая история недавно произошла в Перми. Там в одной из квартир были найдены четверо несовершеннолетних в бессознательном состоянии. По предварительной версии, они отравились угарным газом. При этом двух подростков спасти не удалось. Началось расследование произошедшего.