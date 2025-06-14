Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Архангельске

Как следует из заявления, все случилось в субботу, 14 июня. Тогда, согласно предварительной информации, в деревянном многоквартирном доме, расположенном на улице 100-й Дивизии, возник пожар на втором этаже. Вскоре последовал взрыв бытового газа. Кровля дома обрушилась.
«Пожар ликвидирован в 11:30 мск. К сожалению, при разборе конструкций обнаружены двое погибших», — сообщает МЧС РФ.
На данный момент продолжается расследование случившегося. Выясняются детали и обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело.
Не менее жуткая история недавно произошла в Перми. Там в одной из квартир были найдены четверо несовершеннолетних в бессознательном состоянии. По предварительной версии, они отравились угарным газом. При этом двух подростков спасти не удалось. Началось расследование произошедшего.