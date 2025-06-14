В России полиция задержала белоруса, подозреваемого в серии изнасилований. Подробности сообщили в эфире ОНТ.
Сообщается, что в полицию Волгограда обратилась местная жительница. Она рассказала, что на одной из железнодорожных станций на нее напал мужчина, угрожал убийством и попытался изнасиловать. Девушка смогла вырваться, однако нападавший вырвал у нее телефон и сбежал. На следующий день с аналогичным заявлением пришла еще одна девушка. Она сообщила, что мужчина напал на нее в одном из микрорайонов города и изнасиловал.
Сотрудники милиции установили личность фигуранта и разослали ориентировки по всем патрулям и нарядам. Мужчину, который подходил под описание, остановили патрульные. Выяснилось, что он из Беларуси, а в России находится незаконно. В Волгограде 40-летний белорус несколько дней жил в съемной квартире. В отношении задержанного завели уголовные дела по трем статьям: изнасилование с угрозой убийством, иные действия сексуального характера с угрозой убийством, разбой.
Следователи не исключают, что мужчина может быть причастен к цепочке аналогичных преступлений на территории России, в том числе в Краснодарском крае.
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