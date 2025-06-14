В России полиция задержала белоруса, подозреваемого в серии изнасилований

Сообщается, что в полицию Волгограда обратилась местная жительница. Она рассказала, что на одной из железнодорожных станций на нее напал мужчина, угрожал убийством и попытался изнасиловать. Девушка смогла вырваться, однако нападавший вырвал у нее телефон и сбежал. На следующий день с аналогичным заявлением пришла еще одна девушка. Она сообщила, что мужчина напал на нее в одном из микрорайонов города и изнасиловал.