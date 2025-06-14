Воронежская область вошла в тройку лидеров по укусам клещей

Такие данные приводит Роспотребнадзор.
Первое место занимает Липецкая область — с начала сезона там зафиксировано 2229 случаев укусов, в том числе 999 у детей. Лабораторные исследования показали: 15,4% клещей были заражены возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 4,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,3% — моноцитарным эрлихиозом.
На втором месте — Тамбовская область. Там за медицинской помощью обратились 1930 человек, 637 из них — дети. В лабораториях исследовали 1505 клещей, снятых с пострадавших: клещевой боррелиоз выявлен в 199 случаях, анаплазмоз — в 63, эрлихиоз — в одном.
Воронежская область заняла третью строчку — укушенных с начала года оказалось 1276 человек. При этом регион не является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту, и случаев заболевания в 2025 году не зафиксировано.