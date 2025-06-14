Тело мужчины обнаружили в котловане с талой водой в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 14 июня в городе Макинске Буландынского района Акмолинской области в котловане с талой водой, в запрещенном месте для купания, было обнаружено и извлечено тело мужчины. Как уточнили в ведомстве, нашел его проходивший мимо местный житель.