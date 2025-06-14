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Тело мужчины обнаружили в котловане с талой водой в Акмолинской области

Страшную находку обнаружил в котловане с талой водой, заполненном еще с прошедших паводков, житель Буландынского района, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

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Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 14 июня в городе Макинске Буландынского района Акмолинской области в котловане с талой водой, в запрещенном месте для купания, было обнаружено и извлечено тело мужчины. Как уточнили в ведомстве, нашел его проходивший мимо местный житель.

— Работы по извлечению проводились силами департамента по чрезвычайным ситуациям. На данный момент личность погибшего устанавливается. Обстоятельства гибели уточняются, — поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.