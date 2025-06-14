В Воронеже «Чанган» врезался в «Ладу», ранены женщина и 16-летний подросток

В пятницу, 13 июня, в 21.30 у дома № 35 л на улице Антонова-Овсеенко случилась авария с пострадавшими.
55-летний житель Воронежа, руливший «Чанган CS75», ехал со стороны Бульвара Победы в сторону Московского проспекта. Водитель потерял контроль над машиной, вылетел на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-211540». «Ладой» управляла 55-летняя жительница Воронежа.
В аварии получили травмы женщина, рулившая «Ладой» и ехавший вместе с ней 16-летний подросток. Обоих отвезли в больницу.
Полицейские устанавливают, почему водитель «Чангана» не справился с управлением машиной.