В Воронеже «Чанган» врезался в «Ладу», ранены женщина и 16-летний подросток

55-летний житель Воронежа, руливший «Чанган CS75», ехал со стороны Бульвара Победы в сторону Московского проспекта. Водитель потерял контроль над машиной, вылетел на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-211540». «Ладой» управляла 55-летняя жительница Воронежа.