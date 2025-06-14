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В Забайкалье несколько собак напали на женщину с ребенком

Следком завел уголовное дело по статье «Халатность».

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

14 июня в центре Читы произошел опасный инцидент — стая бездомных собак напала на женщину с маленьким ребенком. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР Забайкалья, по счастливой случайности, обошлось без физических травм, однако случай вызвал широкий общественный резонанс и обеспокоенность жителей.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — поделились правоохранители.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий: опрашивают пострадавшую, устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, какие должностные лица отвечали за контроль за безнадзорными животными на данной территории.