В Забайкалье несколько собак напали на женщину с ребенком

14 июня в центре Читы произошел опасный инцидент — стая бездомных собак напала на женщину с маленьким ребенком. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР Забайкалья, по счастливой случайности, обошлось без физических травм, однако случай вызвал широкий общественный резонанс и обеспокоенность жителей.
— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — поделились правоохранители.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий: опрашивают пострадавшую, устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, какие должностные лица отвечали за контроль за безнадзорными животными на данной территории.