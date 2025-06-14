В Забайкалье несколько собак напали на женщину с ребенком

14 июня в центре Читы произошел опасный инцидент — стая бездомных собак напала на женщину с маленьким ребенком. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР Забайкалья, по счастливой случайности, обошлось без физических травм, однако случай вызвал широкий общественный резонанс и обеспокоенность жителей.