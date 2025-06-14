Авиаперевозчик отменил авиаперелеты рейсов из Самары в Дубай и Шарджу 13−15 июня

Обострение конфликта на Ближнем Востоке начало сказываться на графиках перелетов между Россией и странами региона.
Две авиакомпании, flydubai и Air Arabia, массово отменяют рейсы, связывающие, в частности, Россию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Так, отменены рейсы в крупные туристические города ОАЭ — Дубай, куда самарцев возит Flydubai, и Шарджу, транспортную связь с которой обеспечивает Air Arabia.
В частности, поздно вечером 13 июня был отменен перелет из Шарджи в Самару, в ночь с 13 на 14 июня — по одному ночному рейсу по каждому из направлений из Самары и перелет из Дубая в регион.
15 июня не состоится по одному рейсу в Дубай «туда» и «обратно», сообщает oboz.info. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта «Курумоч».
По данным Росавиации, 14 июня в России отменены также шесть рейсов Air Arabia, в том числе три из московского Домодедова, по одному из Екатеринбурга и Казани.
«Пассажиры отмененных рейсов получают автоматические сообщения об отмене, могут либо оформить возврат средств, либо перебронировать билет на рейсы с более поздней датой», — цитируют представители ведомства авиакомпанию.
13−14 числа к месту назначения не улетит 22 самолета flydubai из 10 аэропортов России. Представители Росавиации оценивают число пассажиров, которые не попадут к месту назначения, в три тысячи.
Пять из них — из Москвы, по два — из Санкт-Петербурга, Сочи, Махачкалы, Минеральных Вод, Казани, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска и один из Уфы. Информацию о возврате билета нужно искать на сайте авиакомпании.
Утром 14 июня самарский аэропорт около трех часов не выпускал и не принимал рейсы. Росавиация сообщала о приостановке работы аэропорта Курумоч на фоне объявленной в регионе опасности атаки БПЛА.
Об атаке этим утром на Новокуйбышевск рассказал «МК в Самаре».
Новости Самары и региона! Подпишитесь на наш телеграм-канал! И читайте наши материалы в Дзене.