Сбил насмерть ребенка и скрылся — в Воронежской области ищут водителя

«В селе Квашино неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на 13-летнего пешехода, местного жителя, сидевшего на обочине на встречной полосе. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали обстоятельства происшествия в полиции.