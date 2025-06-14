Сбил насмерть ребенка и скрылся — в Воронежской области ищут водителя

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. В Воронежской области ищут водителя, сбившего насмерть 13-летнего мальчика и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщили в управлении полиции по региону.
Трагедия произошла накануне около десяти часов вечера в Воробьевском районе.
«В селе Квашино неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на 13-летнего пешехода, местного жителя, сидевшего на обочине на встречной полосе. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали обстоятельства происшествия в полиции.
По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.
«Организованы розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя», — добавили в УМВД.