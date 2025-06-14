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В Татарстане экс-начальник экономической полиции найден мертвым в СИЗО

Устанавливаются обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.

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Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в СИЗО обнаружили тело экс-начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Произошло это в Бугульме, сообщает ИА «Татар-информ». Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.

Рафик Минабутдинов был задержан в декабре прошлого года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Как полагает следствие, мужчина предложил знакомому подрядчику заключить контракт на ремонт здания центральной библиотеки Сармановского района за пять процентов от цены контракта. Таким образом, размер взятки должен был составить почти два миллиона рублей, но подозреваемый успел получить лишь 240 тысяч рублей.

По ходатайству следователя Альметьевский городской суд 27 декабря 2024 года отправил Рафика Минабутдинова в СИЗО.