В Татарстане экс-начальник экономической полиции найден мертвым в СИЗО

Рафик Минабутдинов был задержан в декабре прошлого года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Как полагает следствие, мужчина предложил знакомому подрядчику заключить контракт на ремонт здания центральной библиотеки Сармановского района за пять процентов от цены контракта. Таким образом, размер взятки должен был составить почти два миллиона рублей, но подозреваемый успел получить лишь 240 тысяч рублей.