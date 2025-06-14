В Омске проливной ливень затопил автовокзал на Левобережье

Ливень прошёл по части Левобережья и городку Нефтяников. Раскаты грома днём были слышны по всему городу. Хотя на момент выхода этой новости угроза ливня на большей части города пропала, метеорологи продолжают прогнозировать непогоду — сегодня и завтра сохраняется вероятность очень сильного дождя, сильного ливня, грозы, крупного града и ветра порывами 25 м/с и более.