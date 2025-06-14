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В Омске проливной ливень затопил автовокзал на Левобережье

Так топит здание после каждого дождя, утверждают местные.

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Источник: Om1 Омск

Проливной дождь, который обрушился на Омск после обеда в субботу, затопил здание городского автовокзала на Левом берегу.

Видео изнутри здания на проспекте Комарова опубликовали в городских пабликах. На нём показано, как ноги посетителей автовокзала утопают в воде. Всюду видны швабры и ветошь, которой местные работники пытаются собрать воду с пола.

«Вот это вот… Потопы — после каждого дождя», — грустно заключает мужской голос за кадром.

Ливень прошёл по части Левобережья и городку Нефтяников. Раскаты грома днём были слышны по всему городу. Хотя на момент выхода этой новости угроза ливня на большей части города пропала, метеорологи продолжают прогнозировать непогоду — сегодня и завтра сохраняется вероятность очень сильного дождя, сильного ливня, грозы, крупного града и ветра порывами 25 м/с и более.