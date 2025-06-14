Россия передала Украине еще 1200 тел погибших военных ВСУ

Днем ранее Россия также осуществила передачу Украине тел 1200 погибших украинских военнослужащих в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня. В то же время, 13 июня украинская сторона не передала России ни одного тела российских военнослужащих.