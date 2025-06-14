Россия передала Украине еще 1200 тел погибших военных ВСУ

На Украину вернулись еще 1200 тел погибших военных.
Россия передала Украине тела 1200 погибших, преимущественно военнослужащих ВСУ, в рамках очередного этапа репатриационных мероприятий, согласованных в Стамбуле. Об этом сообщили украинские власти.
«Украина получила еще 1200 тел», — заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Эту информацию подтвердил источник РИА Новости. Украина снова не передала России ни одного тела погибших солдат.
Днем ранее Россия также осуществила передачу Украине тел 1200 погибших украинских военнослужащих в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня. В то же время, 13 июня украинская сторона не передала России ни одного тела российских военнослужащих.