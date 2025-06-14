В Калининграде 71-летняя женщина упала в автобусе и сломала ключицу

В Калининграде пострадала пассажирка автобуса, упавшая при резком торможении. Об этом Клопс рассказали очевидцы, а также источник в экстренных службах региона.
ДТП произошло 14 июня около 12:00 в районе дома 28 на улице Горького. 71-летняя пассажирка ехала в 40 автобусе. По словам пострадавшей, автобус быстро нёсся, потом резко затормозил. Пенсионерка упала в проход и головой врезалась в панель водителя.
Пострадавшей помогли кондуктор и пассажиры, подняли, усадили и вызвали скорую помощь. Женщина плакала от боли. Выяснилось, что у неё перелом ключицы. Калининградку увезли в БСМП. На месте работали сотрудники ГАИ.