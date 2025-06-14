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В Кропоткине 38-летнюю женщину обвиняют в убийстве родственника

Убийство произошло 4 июня в доме на улице Красноармейской в Кропоткине.

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Источник: РИА "Новости"

В Кропоткине 38-летнюю женщину обвиняют в убийстве родственника, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, вечером 4 июня муж сестры фигурантки пришел к ней домой на ул. Красноармейской. Между ними произошло ссоры из-за того, что женщина отказалась говорить, где находится ее родственница.

В ходе конфликта обвиняемая ударила мужчину ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте. Сестра погибшего вызвала скорую и полицию.

Женщину задержали, она признала вину и рассказала детали случившегося. Суд отправил ее под стражу. В настоящее время следствие продолжает сбор доказательств, назначены судебные экспертизы.

Ранее мы писали, в Абинске мужчина задержан по подозрению в убийстве сожительницы. По данным следствия, в ночь на 8 июня 2025 года между 37-летним мужчиной и женщиной, проживающими по адресу ул. Азарова в пгт Ахтырском, произошел конфликт на почве ревности.