В Кропоткине 38-летнюю женщину обвиняют в убийстве родственника, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
По версии следствия, вечером 4 июня муж сестры фигурантки пришел к ней домой на ул. Красноармейской. Между ними произошло ссоры из-за того, что женщина отказалась говорить, где находится ее родственница.
В ходе конфликта обвиняемая ударила мужчину ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте. Сестра погибшего вызвала скорую и полицию.
Женщину задержали, она признала вину и рассказала детали случившегося. Суд отправил ее под стражу. В настоящее время следствие продолжает сбор доказательств, назначены судебные экспертизы.
Ранее мы писали, в Абинске мужчина задержан по подозрению в убийстве сожительницы. По данным следствия, в ночь на 8 июня 2025 года между 37-летним мужчиной и женщиной, проживающими по адресу ул. Азарова в пгт Ахтырском, произошел конфликт на почве ревности.