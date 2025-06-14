В Кропоткине 38-летнюю женщину обвиняют в убийстве родственника

Ранее мы писали, в Абинске мужчина задержан по подозрению в убийстве сожительницы. По данным следствия, в ночь на 8 июня 2025 года между 37-летним мужчиной и женщиной, проживающими по адресу ул. Азарова в пгт Ахтырском, произошел конфликт на почве ревности.