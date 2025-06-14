В Соликамске разыскивают рыбака, пропавшего 12 июня

12 июня во время рыбалки на Щучьем озере в городе Соликамск бесследно исчез Карташов Василий Иванович.
На вид мужчине около 60 лет, рост 165 см, может быть в очках.
— Папа заядлый рыбак, — рассказала нам дочь пропавшего Наталья. — он ушел на рыбалку вместе с товарищем с ночевкой. Утром, тот увидел, что папа пропал и забил тревогу.
Поиски ведутся уже два дня. Василия Ивановича ищут спасатели, волонтеры, всего около 20 человек.
— У папы были проблемы со здоровьем, — говорит дочь. — Мы не исключаем, что ночью ему могло стать плохо и он ушел в лес и заблудился, — поэтому осматриваем каждый куст.
Сейчас близкие просят откликнутся людей, готовых помочь в поисках мужчины, а также ищут рыбаков, у кого есть лодки с эхолотом. Он позволяет получать информацию о рельефе дна, глубине, температуре воды и наличии объектов под водой. Если вы готовы присоединиться к поискам — обращайтесь к координатору Дарье по телефону 89678730333.