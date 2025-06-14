В Соликамске разыскивают рыбака, пропавшего 12 июня

Сейчас близкие просят откликнутся людей, готовых помочь в поисках мужчины, а также ищут рыбаков, у кого есть лодки с эхолотом. Он позволяет получать информацию о рельефе дна, глубине, температуре воды и наличии объектов под водой. Если вы готовы присоединиться к поискам — обращайтесь к координатору Дарье по телефону 89678730333.