Объятый пламенем 67-этажный небоскреб в Дубае попал на видео

Жилой дом Tiger Tower в районе Дубай Марина загорелся в ночь на 14 июня. Всех 3 820 жителей из 764 квартир эвакуировали в безопасное место. Как рассказали в управлении по делам СМИ Дубая, локализация пожара заняла шесть часов, однако здание все еще окутано дымом из-за продолжающихся операций по охлаждению.